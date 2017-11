Cameroun: Bétaré-Oya - Un Chinois et un riverain tués

A la suite de cette concertation et de la tension qui se faisait grandissante, le Chinois, porteur d'une arme, a tiré sur un riverain. Les circonstances de l'altercation ne sont pas encore précises, selon des responsables du peloton de gendarmerie de Betaré-Oya contactés. Mais toujours est-il que ce tir a entraîné la colère des populations qui, en représailles, ont attaqué les Chinois présents et assommé mortellement l'auteur du tir.

Selon les autorités administratives, tout est parti d'une réunion organisée par le Cadre d'appui et de promotion de l'artisanat minier (CAPAM), pour régler un conflit foncier entre des riverains et une société d'exploitation minière sur un site.

