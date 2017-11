Cameroun: Accidents d'avion - Comment sauver des vies

« Le succès d'une intervention lors d'un accident d'avion dépend essentiellement de l'efficacité du personnel qui doit être bien équipé, et surtout bien entraîné pour maximiser les chances de survie des occupants. J'invite tous les acteurs à se mobiliser plus que par le passé, pour garder notre système en éveil et à avoir toujours le bon réflexe à temps », a conclu le ministre délégué.

« La localisation étant la question clé dans la fonction de recherche et de sauvetage, les Etats se sont dotés d'un système satellitaire permettant d'adapter des émissions de balises en détresse. Nous avons pour objectif de tirer des leçons pour améliorer notre système dans la mesure où l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde », a indiqué Paule Avomo Assoumou Koki.

Au cours du débriefing qui s'est déroulé en présence de Mefiro Oumarou, ministre délégué auprès du ministre des Transports, représentant le ministre, du directeur général de l'Autorité aéronautique, Paule Avomo Assoumou Koki, des représentants des autres départements ministériels et des hautes personnalités de l'armée de l'air, il a été question de restituer les points forts et faibles de cet exercice.

Ceci dans la perspective de retrouver en urgence les personnes en détresse. Un exercice coordonné par le colonel Alexandre Ze et placé sur le thème : « Perte de contact radio entre un aéronef et les services de contrôle de la circulation aérienne. »

Un scénario organisé par la communauté de l'aviation civile et ses partenaires pour atténuer la gravité que pourrait avoir un accident d'avion pour ses occupants. C'était hier à la Base aérienne 101 de Yaoundé où s'est déroulé un exercice de recherche et sauvetage baptisé « Ya'Sar 2017 ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.