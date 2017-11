Cameroun: Cames 2017 - 41 candidats admis

Mais aussi, la remise du prix Coris bank au lauréat burkinabé Madi Koanda, en sciences de gestions de l'université de Ouaga II, fruit du partenariat public privé, qui récompense le meilleur lauréat du concours et surtout l'excellence universitaire, professionnel et scientifique du lauréat.

A ces nouveaux maîtres de conférences agrégés, il a été recommandé par le ministre de l'Enseignement supérieur d'illuminer les paysages universitaires africains et mondiaux. « Soyez les porte-flambeaux de la rénovation de nos universités et instituts de recherche. Ne soyez pas seulement des têtes bien pleines, mais aussi des têtes bien faites », a souligné le ministre.

Le Cameroun s'en est tiré avec 14 agrégés parmi lesquels deux majors : le Pr Keugong Rolande Saurelle de l'université de Dschang (droit privé), et le Pr Momo Claude de l'université de Douala (droit public). Des hommes et femmes, capables de soutenir la comparaison internationale chère au secrétaire Général du Cames, Pr Bertrand Mbatchi.

C'est la moisson du 18e Concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestions, que Yaoundé vient d'abriter. 39,81%, c'est le taux de réussite obtenu au terme de la 18e session du concours d'Agrégation en Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestions organisé par le Conseil Africain et Malgache de l'enseignement supérieur (Cames).

