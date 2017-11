Cameroun: Riz, volaille, sucre... - Disponibilité assurée en décembre

Idem pour le riz, roi de la table. En effet, le président du groupement des importateurs a rassuré quant à la disponibilité des stocks pour trois à quatre mois. Seule ombre au tableau, la disponibilité du riz 25% cultivé en Thaïlande qui a déjà été racheté par la Turquie. D'où l'intérêt porté au 5% importé de Birmanie qui est de plus en plus prisé.

La concertation qui s'est tenue en présence des associations de défenses des consommateurs avait pour but de veiller à la disponibilité des produits sur le marché national. Les échanges ont consisté en deux démarches majeures : l'analyse du marché (évaluation des ressources et celle de la demande). Sosucam et Nosuca entre autres opérant dans la filière sucre ont rassuré quant à la disponibilité de leurs stocks respectifs et des perspectives excellentes quant aux prochaines campagnes sucrières.

Plus que quelques jours et nous allons entrer dans le mois de décembre marquant la fin d'année.

