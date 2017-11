Parmi les services emportés par les flammes ravageuses, la direction du Budget et de la Solde. Le bureau du vice-président de l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire du Sdf entre autres. Le dernier incendie intervenu à l'Assemblée nationale, remonte à une vingtaine d'années. De faible amplitude, ce dernier, avait-on alors indiqué, avait pour cause, un court-circuit.

Situées à une grande hauteur, les flammes des 6ème et 7ème étages, ont été anéanti es par les équipes spéciales des sapeurs pompiers de l'aéroport de Nsimalen, le tout sous une atmosphère très tendue et suspicieuse qui a mis la zone concernée sous très forte militarisation, barrant rues et ruelles aux automobilistes.

Le fâcheux événement, a vu tout la fine crème administrative et politique du Cameroun se déporter vers le palais de verres de Ngoa-Ekellé : Cavaye Yeguie Djibril le président de l'Assemblée nationale ; des députés ; Philemon Yang le Premier ministre ; Naseri Paul Bea le gouverneur de la région du Centre ; Claude Tsila le préfet du Mfoundi, et plusieurs ministres, dont Ngallé Bibehe des Enseignements secondaires aperçu à 01 heure du matin de ce vendredi 17 novembre 2017.

