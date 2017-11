Congo-Kinshasa: La MONUSCO renforce les capacités des professionnels des médias dans la province de l'Ituri

De leur côté, après avoir suivi les deux présentations du jour : « Le Journalisme de Paix » et « Le rôle des medias dans la consolidation de la paix », les participants ont admis avoir plusieurs fois commis des erreurs dans leur manière de traiter les informations dans les zones de conflits, en l'occurrence dans la region du Sud-Irumu. Ils ont décidé de se constituer en une association des journalistes pour la paix et invité la MONUSCO à multiplier ce genre de formations et à les étendre aux journalistes de l'intérieur de l'Ituri.

Environ 35 journalistes ont été formés, ce jeudi, sur « Le Journalisme de Paix ». Selon le responsable du bureau de la Communication Stratégique et de l'Information Publique de la MONUSCO, dans la ville de Bunia, cette session de formation a été organisée en vue de promouvoir la cohabitation pacifique et la transformation des conflits dans la manière d'informer.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.