Madagascar: Refonte des lois électorales - La Constitution se pose en obstacle

Il en serait ainsi, par exemple, des deadlines sur la publication des résultats provisoires et la proclamation des résultats officiels. Les débats au sein du comité interministériel auraient soulevé le fait que d'autres points concernant les élections nécessitent l'élaboration de texte qui définirait les contours de leur application. Cela vaut, entre autres, pour l'article 46 de la Constitution qui prévoit la démission préalable du Président candidat et son intérim par le président du Sénat.

L'article 47 de la Constitution prévoit, notamment, que l'élection du chef de l'État, a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat de celui en exercice. Afin de respecter les impératifs constitutionnels, les rédacteurs de l'avant-projet de loi organique relative à l'élection du président de la République, auraient alors « raccourci », tous les délais prévus dans les anciens textes électoraux.

Le texte relatif au régime général des élections et des référendums, celui relatif à l'élection du président de la République et celui concernant l'élection des députés de l'Assemblée nationale, sont les avant-projets de loi organiques ayant reçu l'aval du gouvernement. Aucune information ne filtre, pour l'heure, sur le contenu de ces lois. Il a juste été dit que la dénomination du premier texte n'avait rien à voir avec les débats actuels.

