Ainsi pour la zone de Kahone, une puissance de 30 Mgw est envisagée pour être réalisée dans un domaine de 36 ha 12 a et 52 ca, cédé par la municipalité. Pour le maire Ousseynou Senghor, il fallait aussi porter à l'attention de ces visiteurs que toutes les dispositions réglementaires en vigueur pour octroi de ce terrain ont été prises en compte. Le président de la Crse, Ibrahima Sarr, confirme cependant que dans le cadre de ce projet, 100 Mgw sont prévus d'être réalisés dans ces trois (3) sites déjà énumérés. Et l'Etat du Sénégal dans toute sa démarche compte couvrir d'ici 2020, 20 % du mix énergétique en énergies renouvelables.

C'est en effet une nouvelle qui a été annoncée, mercredi dernier, par le président de la Commission de régulation du secteur de l'Electricité (Crse) lors d'une visite organisée dans le cadre du projet « Scaling Solar » qui consiste aujourd'hui à installer trois (3) centrales solaires dans les communes de Kahone dans la région de Koalack, à Kahel dans le département de Mbacké et dans un autre endroit qui n'est pas encore identifié. Effectuée par les treize (13) soumissionnaires qui ont été pré-qualifés lors de l'appel d'offres lancé en Août 2016, le ministère de l'Energie, l'Agence nationale des Energies renouvelables, la Senelec, et le ministère de l'Economie et des Finances, ce projet, en dépit de la volonté de diversifier les sources d'énergie au Sénégal, est pour le gouvernement une manière de se libérer de la tyrannie du pétrole. Et ce, depuis la découverte des gisements de pétrole et gaz.

Naturellement, cette production a été réalisée les mois derniers dans les localités de Bokel, Malicounda et Méwane, avec des offres spontanées sur la base desquelles le gouvernement autorisait le ministère de l'Energie à agréer un certain nombre de projets pour discuter des contrats d'achat d'énergie avec la Sénélec.

