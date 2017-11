Sénégal: Médicaments contrefaits à Touba - Les professionnels plaident la criminalisation

L'Ordre des pharmaciens et le Syndicat des pharmaciens du privé du Sénégal se sont offusqués de l'ampleur de la saisie de faux médicaments à Touba d'une valeur estimée à 1 milliard 335 millions de nos francs, le 11 novembre dernier. En point de presse hier, jeudi 16 novembre, ils ont tout simplement demandé la ratification sans délai de la convention « médicrime » qui oblige les Etats signataires à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits.

En point de presse hier, jeudi à Dakar, l'Ordre des pharmaciens ainsi que le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal ont estimé que, malgré les campagnes de sensibilisation et les différentes correspondances adressées aux autorités relativement à la politique de gestion des médicaments, « le phénomène des médicaments de la rue, du marché illicite et de la vente de produit contrefait ne cesse de perdurer pour ainsi prendre des allures insoupçonnées ».

Les deux entités faisaient référence à la saisie de faux médicaments à Touba d'une valeur estimée à 1milliard 335millions de nos francs le 11novembre dernier, dont le tri effectué par leurs confrères de Diourbel a montré que ce sont des médicaments prétendus traiter le paludisme, les infestions microbiennes, les maladies de l'œil, les troubles de l'érection, les douleurs musculaires entre autres.

A cet effet, le syndicat attire l'attention des autorités et des Sénégal sur le fait qu' « il s'agit à 100% de faux médicaments ayant un impact désastreux pouvant causer de graves préjudices sur la santé de nos populations », comme l'a soutenu la présidente dudit syndicat, le docteur Khady Cissé. Et le président de l'Ordre des pharmaciens, le docteur Amath Niang, de renchérir : « nous avons demandé et obtenu l'ouverture d'une enquête judiciaire pour que toutes les mises en cause puissent être traduites et sanctionnées ». Face à cette situation, les professionnels du médicament ont exigé la fermeture des dépôts illégaux de Touba qui constituent, selon eux, la plaque tournante de ce trafic et sur l'ensemble du territoire, la criminalisation de la vente illicite de médicaments, la ratification sans délai de la convention « médicrime » qui oblige les Etats signataires à ériger en infraction pénale la fabrication et le trafic de médicaments contrefaits.

Docteur Amath Niang n'a pas aussi manqué de rappeler l'esprit des textes qui régissent la profession. A cet effet, il a souligné que la cohabitation des officines de pharmacies avec les dépôts demeure une violation flagrante des textes en question. De ce fait, il convient selon lui, de constater la prolifération des dépôts de pharmacies à Touba dont l'intérêt majeur n'est rien d'autre que la recherche de gain facile en dépit des dangers sur la santé des populations. Face à cette situation, les deux structures se sont offusquées de l'ampleur de cette saisie au moment où elles n'ont pas fini de déplorer l'affaire Darou Mousty où des médicaments avaient été saisis dans cette localité dans le cadre d'une opération Héra effectuée sur l'ensemble du territoire, sous l'initiative d'Interpol, puis restitués. Devant cette nouvelle tentative de vente de médicaments illicites, le syndicat dénonce « l'inertie de l'Etat et son manque de volonté notoire à enrayer ce fléau que constitue le marché illicite de médicaments ».