Par ailleurs, le bâtonnier de l'ordre des avocats s'insurge contre la non application du projet en dépit d'une circulaire qui a été sortie. « Une rencontre avait été organisée au cours de laquelle, il y'a un consensus et une circulaire devait sortir, rien jusqu'à ce jour. Est-ce que ceux qui doivent appliquer la loi doivent continuer à cautionner sa violation », s'est-il demandé.

Hier, jeudi 16 novembre, à la conférence des chefs de parquets, il a réitéré sa requête. « Il y'a quelques temps au ministère de la justice, un projet de la présence de l'avocat à la garde à vue par une loi nationale a été retenu. Nous en avons discuté et le parquet a marqué une opposition vaillante que je n'ai pas comprise à l'époque. On avait présenté le projet comme si on voulait introduire dans le système un élément perturbateur, la présence de l'avocat à la police et à la gendarmerie », se désole-t-il.

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Gueye demande une fois de plus l'application de la réglementation de l'Uemoa exigeant la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation de l'accusé.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.