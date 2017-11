La conférence des parquets de cette année 2017 tenue hier, jeudi 16 novembre, avait pour thème, «l'action publique et la détention préventive». L'occasion a été pour le Garde des Sceaux, ministre de la justice, Ismaïla Madior Fall, de revenir sur la récurrence des mandats de dépôt.

En dépit d'avoir reconnu leur fréquence, il rejette par ailleurs l'opinion très rependue selon laquelle les juges du parquet délivrent trop rapidement le quitus pour les maisons d'arrêt et de correction.

« De nos jours dans la pratique des parquets, il y'a l'impression que le recours à la détention prend trop souvent le dessus sur le principe de la liberté », a dit Ismaïla Madior Fall hier, jeudi 16 novembre, à l'ouverture de la conférence annuelle des chefs de parquets. Abordant le théme : « action publique et la détention provisoire », il a estimé qu'« il existe dans notre pays un sentiment, amplifié par les médias et les activistes des droits de l'homme, que l'on entre de plus en plus facilement en prison et qu'on y reste parfois plus longtemps sans raison. Et que les seuls responsables sont les procureurs».

Cependant, le ministre trouve «qu'il n'y a pas à s'alarmer », mais reconnait-il, «il y'a de la matière à réfléchir sur des anomalies du système judiciaire qui ont trop souvent comme conséquence, la privation de liberté ». Ismaïla Madior Fall trouve par ailleurs que même si la population carcérale est en dessous de la moyenne internationale et africaine, les prisons sénégalaises sont surpeuplées et elles le sont surtout à cause des nombreuses personnes en attente de jugement (40% des détenus). La justice a le devoir de jeter un regard sans complaisance sur les pratiques procédurales car dit le ministre, « un seul cas de détention injustifiée est de trop ». Et d'ajouter «il n'est pas sain que la population des détenus provisoire soit beaucoup plus importante que les condamnés qui purgent une peine».

Le Garde des sceaux, regrette aussi qu'il soit constaté dans la pratique des parquets, le recours fréquent des mandats de dépôt lors des interrogations de flagrants délits.

Pis se désole-t-il, « qu'en matière des dossiers d'instruction, les réquisitoires aux fins de placement sous mandat de dépôt ou de refus de mise en liberté provisoire suivis d'appel, en cas d'ordonnance contraire, ont tendance à devenir la règle.

ON N'EXAGERE PAS EN PARLANT DE RECOURS SYSTEMATIQUE A LA DETENTION PROVISOIRE, SELON LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES

Les chiffres de la détention de l'année 2016 et 2017 montrent un recours très élevé aux mandats de dépôt selon le directeur des affaires criminelles et des grâces, Mandiaye Niang. « Si on fait le ratio entre les personnes déférées devant les procureurs et les détentions qui en résultent, nous avons une moyenne nationale de 83%. Le taux de détention le plus élevé est de presque 95%. Fatick est le tribunal de grande instance qui recourt le moins à la détention avec un taux de 68%. Dakar est légèrement en dessous de la moyenne avec un peu moins de 82%». Au regard de ces chiffres, Mandiaye Niang trouve que c'est donc à peine qu'on exagère en parlant de recours systématique à la détention provisoire. Dans son analyse le directeur des affaires criminelles et des grâces dit qu'il, apparait que les cabinets d'instruction ne sont responsables que d'environ 8% de ces détentions. Les 92% proviennent des procédures de flagrants délits.

NECESSITE D'ETRE PLUS HUMAIN ET MOINS MECANIQUE SUR LA LIBERTE DES CITOYENS

Le bâtonnier de l'ordre des avocats, Me Mbaye Gueye trouve que les magistrats doivent être beaucoup plus sensibles à la liberté des citoyens. « Il suffit d'entrer dans un commissariat de police, brigade de gendarmerie ou une prison centrale pour se rendre compte que ce n'est pas évident d'être dans la posture d'une personne détenue. Il nous faut plus qu'avant, être regardant sur la liberté du citoyen. Nous devons être plus humains, moins mécaniques sur la liberté des citoyens. On ne peut envoyer une personne en prison sans l'entendre lui et son conseiller », a-t-il dit.