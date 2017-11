Nigeria: Accord trouvé avec les Super Eagles pour les primes

« C'est la première fois depuis que je joue en équipe senior qu'un tel document précise noir sur blanc toutes les questions relatives à la préparation et aux primes. C'est rassurant de savoir que nous avons maintenant une fédération si engagée pour que tout fonctionne correctement et qui organise de telles négociations en permettant aux joueurs d'y participer », s'est réjoui pour sa part John Mikel Obi, le capitaine des Super Eagles.

« Nous avons réussi. Nous sommes arrivés au bout de la négociation et avons trouvé un accord avec l'équipe concernant les bonus, les primes de match et le partage des bénéfices lors du prochain Mondial-2018 », a déclaré le vice-président de la Nigerian Football Federation, Shehu Dikko, dans des propos relayés par l'AFP. Et d'ajouter qu'un accord a également été trouvé pour toute la phase de préparation de la compétition, incluant notamment les matches amicaux, et précisant de quelle manière et à quel moment les rétributions seront versées.

