Angola: Le ministère de l'Education assume la gestion du sport scolaire

Luanda — Le ministère de l'Education sera responsable de l'organisation, de la gestion et de la réalisation des activités sportives scolaires, qui débuteront au cours de la prochaine année scolaire, indique le communiqué final de la rencontre de jeudi entre le ministère de l'Education et de la Jeunesse et des Sports.

Selon le document parvenu à l'Angop, étant donné que les activités d'éducation physique et de sport scolaire sont centrées sur l'école, il a été conclu que le ministère de l'Education s'occupera de cette tâche.

Pour y parvenir, il a été réaffirmé la nécessité de créer un organisme chargé de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des activités sportives scolaires et qui dépendra administrativement et financièrement du ministère de l'Education.