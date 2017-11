Tunisie: ESS - Repartir malgré tout !

Quête d'une Etoile «new-look» !

A l'occasion de la rencontre de cet après-midi, toutes les composantes du club sahélien attendent fébrilement de découvrir une nouvelle version plus convaincante et plus conquérante de la part des coéquipiers de B.Amor qui ont procédé, ces derniers jours, à une sorte de mea-culpa collectif, mais aussi individuel afin de reprendre du poil de la bête et reconquérir la sympathie d'un public étoilé extrêmement exigeant et qui a hâte de voir à l'œuvre une Étoile métamorphosée, voire plus libérée de l'emprise de certains intervenants qui ont préféré quitter le navire. Du coup, on pourrait tolérer encore une fois une prestation en demi-teinte, l'essentiel est d'engranger les trois points de la victoire contre Kairouan.

Formation remaniée

D'après certains échos fiables, Hubert Velud optera pour une formation insolite, histoire de briser certains préjugés et stéréotypes, et de lancer un message fort à tout le monde qu'un nouveau cycle et d'autres options seront mis en place lors de l'étape à venir, à commencer par le match de cet après-midi face à une JSK en mauvaise posture et qui cherche un coup d'éclat capable de la remettre, elle aussi, en selle. A cet égard, Velud pourra compter sur la quasi-totalité de son effectif.