Tunisie: USM - Opération séduction

Afin de préparer minutieusement ce sommet sur lequel l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour confirmer la bonne santé du groupe, Kasri a soumis ses protégés, pendant la trêve internationale, à un travail technico-tactique spécifique visant à peaufiner davantage les automatismes.

Cette approche a été ponctuée par un test amical contre le ST, soldé par un nul 0-0. «J'ai profité de la petite trêve pour disputer un test contre le ST qui a été très bénéfique pour préparer le match au sommet contre le CAB, bien en jambes», a précisé Kasri avant d'ajouter : «C'est un match à six points et que le groupe devrait négocier avec la nette détermination pour arracher une nouvelle victoire qui consolidera provisoirement notre première place. Mes joueurs devraient faire preuve de beaucoup d'application et de concentration devant le CAB qui reste, malgré le retrait de son entraîneur, un adversaire redoutable».

Messaïdi, le grand absent...

Ayant été expulsé lors du dernier match face à l'USBG pour avoir écopé d'un deuxième avertissement, Messaïdi, devenu la pièce maîtresse du dispositif tactique à Kasri, sautera tout à l'heure le match contre le CAB. Heureusement pour Kasri, la richesse de l'effectif lui donnera des solutions de rechange à gogo pour espérer maintenir l'équilibre et l'homogénéité de l'équipe. Pour remplacer son stratège, il fera appel à Ben Hassine, absent contre l'USBG pour des raisons de santé. Ce dernier, qui a été l'homme du match contre l'ESZ, sera associé à Mosrati en tant que régisseur et Anan comme porteur d'eau pour diriger les manœuvres offensives et, de surcroît, mettre le duo de pointe Essifi et Kabbou, auteur du but de la victoire contre l'USBG, dans de bonnes positions pour espérer trouver la faille et forcer la décision.

Quant à la récupération au niveau de l'entrejeu, elle sera menée par Gbala, impérial dans la couverture, et Sabbahi très à l'aise dans la relance. L'arrière-garde de plus en plus hérmetique autour de Bédéri très en forme et qui a été décisif dans la victoire étriquée devant l'USBG en arrêtant deux penalties. Le flanc droit sera animé par Mechmoum très offensif, alors que celui de gauche sera confié à Timoumi qui ne cesse de progresser.