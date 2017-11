Tunisie: JS-«3S» - Le grand format

Le Leader, Gafsa, sera quant à lui à l'épreuve du déplacement du côté du Sahel où l'ESHS l'attend de pied ferme. Classé 8e, l'Espoir est dos au mur. Il doit enclencher l'opération remontée s'il veut jouer ses chances d'accession au play-off jusqu'au bout.

L'UST à son tour reçoit l'Ariana, une équipe capable du meilleur comme du pire d'ailleurs. Ce match des clubs situés dans le ventre mou du classement pourrait définitivement sceller le sort des uns et des autres. Se mêler à la course aux places d'accessit ou dégringoler au classement. Un autre match équilibré pourrait avoir des répercussions d'office. La Stir de Zarzouna reçoit l'OC Kerkennah pour une explication décisive, déjà. Enfin, le Sfax Railways Sport accueille le CS Korba. Avantage aux Sfaxiens.

Le match de survie pour l'OB !

Dans le groupe B, le grand format de la journée mettra aux prises Jendouba Sport et le Stade Sportif Sfaxien. Leader en puissance et club plus que régulier depuis les trois coups, «JS» entend confirmer sa bonne tenue d'ensemble en recevant le Stade Sfaxien dans le choc de la journée. Attention à la marche tout de même! Les «3S» sont classés 3es et prendront un malin plaisir à déjouer les plans du leader. Les Verts du CSHL, grosse cylindrée du championnat, tenteront à leur tour de recoller aux places d'accessit en recevant un autre ex-L1, l'OSB. Pour les Verts, installés à la 3e marche, il s'agit de ne plus se montrer inconstants et monter au classement. L'OB, à son tour, s'emploiera de nouveau à panser ses plaies face au SCBA. Le match de survie pour les Cigognes !

Enfin, outre le match entre Soliman et le SAMB, Chebba reçoit l'ASD pour un match couperet.

Groupe A

Aujourd'hui

ES Hammam-Sousse-EGS Gafsa (Amir Ayadi)

AS Kasserine-AS Marsa (Jalel Sahbani)

US Tataouine-AS Ariana (Fraj Abdellaoui)

Stir Zarzouna-OC Kerkennah (Mohamed Ali Karwia)

Sfax RS-CS Korba (Walid Bannani)

Groupe B

Aujourd'hui

CS Hammam-Lif-Olympique Sidi Bouzid (Madi Belhaj Ali)

Jendouba Sport-Stade Sfaxien (Zied Krir)

Olympique de Béja-SC Ben Arous (Ameur Chouchane)

AS Soliman-SA Menzel Bourguiba (Wassim Ben Salah)

Demain

CS Chebba-AS Djerba (Majdi Ballegha)