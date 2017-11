Tunisie: Augmentation du nombre de recrutements de 17%

Pour les dix premiers mois 2017, ces recrutements ont été enregistrés essentiellement dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur avec 717 cadres, soit une part de 37% du total, suivi par le secteur de la santé (676 recrutés), l'administration (22) et l'ingénierie (172).

L'Arabie Saoudite en tête

Au niveau des pays, l'Arabie Saoudite se classe en première place pour l'attraction des cadres coopérants, soit un nombre de 705 et une part de 36%. Qatar est en deuxième place avec 441 coopérants.

L'Atct indique que les pays arabes enregistrent 1.378 recrutements dans le cadre de la coopération technique avec la Tunisie, soit une part de 71%, suivis par les pays européens (280) avec la France au premier rang (91 coopérants).

On indique que la Tunisie a accueilli, durant les dix premiers mois 2017, 55 commissions techniques pour le recrutement et la prospection des besoins en cadres tunisiens, dont 18 commissions saoudiennes, 10 qataries, 7 koweitiennes, 10 canadiennes, 2 omanaises, 3 émiratis et une commission de Bahreïn, d'Italie et d'Allemagne.

L'Atct a également reçu 216 offres de recrutement dans toutes les spécialités.

L'agence souligne qu'elle a envoyé 44 experts tunisiens pour des missions à moyen terme dans le cadre de la coopération bilatérale et tripartite avec ces partenaires internationaux, à l'instar de la coopération allemande (GIZ), l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), la Banque islamique de développement, la Banque Africaine de Développement, etc. Des ateliers de formation ont été organisés au profit de 108 cadres africains et arabes dans les secteurs de la pêche, de la coopération technique, de la promotion de l'investissement et de la décentralisation.