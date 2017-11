Tunisie: La loi du plus fort...

ESM : Souissi, Mezni, Ben Salem, Slimène, Ayari, Zehou (F. Maâouani), Khlij, K. Maâouani (M'hamedi), Abdessalam, Khraïfi (Baccouche), Meniaoui

EST : Jmal, M'barki, Chemmam, Machani, Dhaouadi, Coulibaly, Sassi (Kom), Chaâlali, Badri (Bessghaïer), Ben Youssef, Khenissi

La victoire de l'EST sur l'ESM à Métlaoui vient confirmer une série rose pour l'EST, avec la 6e victoire sur 6 et surtout la 11e face à cet adversaire incapable de grignoter un point depuis 11 rencontres en championnat ! Les Miniers ont paru faibles, fragiles et peu réguliers cette saison. Par rapport à l'équipe de M. Kouki de l'année dernière, beaucoup d'énergie et de tact perdus. Et la série noire (une bête noire !) contre l'EST continue. L'équipe de Benzarti, au repos depuis pratiquement un mois, peut être heureuse de cette victoire en déplacement. Sans montrer quelque chose d'extraordinaire, sans forcer trop même, le leader, comptant sur un effectif pléthorique (Benzarti avait sur le banc des remplaçants comme Kom, Bguir, Ben Chrifia et Bessaghaïer !) a pu imposer sa loi et ses arguments dans un match tendu et arrêté plusieurs fois par le public local qui contestait l'arbitrage de Hrabi.

Pressing avancé, jeu rapide et direct avec un 4-1-4-1 où Sassi et Chaâlali avaient une allure offensive, les joueurs de l'EST, pourtant peu inspirés au niveau de la dernière touche, avaient su démanteler le 5-4-1 de Ghazi Ghraïri qui a aligné trois défenseurs axiaux, Ben Salem, Ayari et Slimène, pour marquer les mouvements de Khenissi, Badri et Ben Youssef. Ce dernier réussit à la 18' à obtenir un penalty sur faute de main de Mezni. Penalty juste, mais beaucoup de contestation des joueurs de Métlaoui parce que Hrabi a fermé les yeux avant l'action de penalty sur une faute flagrante de Koulibaly sur Abdessalem.

Penalty réussi par le buteur Khenissi. Réaction des locaux ? Pas vraiment, le bloc «sang et or» était avancé pour réduire les espaces. Le match est pratiquement tué à la 48' quand Ben Youssef de la tête double la marque après un corner bien botté par Chemmam.

Domination stérile

Après un arrêt de plus de 15', le jeu n'a pas connu une amélioration. L'ESM, après la rentrée de Baccouche, s'est montrée plus dangereuse avec des relais réussis entre les joueurs du milieu, mais à chaque fois le portier Jemal était bien placé. La domination de l'ESM était stérile, avec une EST qui gérait son avance et qui jouait à l'économie, contre une ESM volontaire, mais imprécise et fatiguée. Le 3e but de l'EST de Bessghaïer à la 92' quand il prend la balle des mains de Souissi et marque facilement, a été aussi contesté par les joueurs de l'ESM qui réclamaient la faute sur Souissi. Un score sec et beaucoup de savoir gérer de la part de l'EST qui essaye de trouver le bon rythme et de commencer un nouveau cycle après l'élimination face à Al Ahly. Pour l'ESM, beaucoup à faire pour retrouver la forme de la dernière saison.