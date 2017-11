Tunisie: Les Stadistes marquent le pas

Et ce qui devait arriver arriva ! A force de pousser, les hommes de Mohamed Kouki sont récompensés de leurs efforts. Récupérant un mauvais dégagement de la défense visiteuse, Ben Ali adresse côté droit une belle ouverture en direction du Béninois Jacques Bessan qui fait parler son sens du but pour sa deuxième réalisation cette saison, le 21e depuis son arrivée dans notre championnat (1-1, 67').

Au retour des vestiaires, Ben Ali, parti côté droit, temporise et sert tardivement Jelassi sur lequel intervient énergiquement l'Algérien Guechi. La pression des «Rouge et Vert» se fait plus vive encore, ce qui contraint les Gabésiens à un repli massif, Mezlini étant isolé sur le front de l'attaque. Elyès Jelassi monte en régime en distribuant habilement le jeu, ce qui profite à Kumi dont la tête est déviée par Ayari (54'). Un autre heading de Kethiri fait crier au but, mais le ballon va s'écraser sur le poteau (57').

Réplique foudroyante des «Rouge et Noir» qui passent devant : joli travail au milieu de Skander Agrebi qui sert en profondeur Slim Mezlini lequel ajuste Kaïs Amdouni, inscrivant son 3e but de la saison, le 12e des hommes de Montacer Louhichi (28', 0-1).

