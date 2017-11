Tunisie: JSK - Revoir sa copie

Les Aghlabides doivent dépasser leurs soucis administratifs pour se concentrer et retrouver la réussite malgré la difficulté de la mission face à l'ESS.

Des choix chambardés

Le staff technique a mis à l'épreuve tout son groupe pour lancer la meilleure formule face à l'ESS. Hormis l'absence de Laâouichi et de Bnina à cause de leurs sanctions au cours des deux dernières rencontres, tous les joueurs sont présents pour la rencontre de cet après-midi. Le coach aghlabide est dans l'obligation de retrouver de nouvelles cartes parmi les doublures. Les Sameti et Zaidi ont montré des qualités rassurantes au cours de leurs apparitions face à l'ASG et le COM, ils seront probablement lancés depuis le début de la rencontre. D'autres éléments comme le jeunes Bouguerra et Frioui sont capables de prêter main-forte à leurs camarades selon les péripéties de la rencontre.

Formation probable :

Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Bacha, Abbès, Sylla, Laâmari, Sameti, Salhi, Zaïdi, Munduga.