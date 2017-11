Tunisie: Un problème d'éthique ?

Indépendance, ça se discute !

Au départ, le mot de bienvenu partagé était, somme toute, comme lanceur d'alerte sur une profession à la croisée des chemins, où l'indépendance peut faire la différence. Etre proche tout en restant à distance n'est toujours pas évident. Les nouveaux médias à profusion ne font, aujourd'hui, que bruit et confusion. Et la charte déontologique est réduite à sa plus simple expression qu'elle se voit courir à sa perte. La ligne éditoriale n'existe presque pas, à moins que certains médias prétendent la mettre encore en avant. Image de façade, dirait-on, ni moins ni plus.

Un tel paysage médiatique aussi contrasté touche-t-il la véracité de l'information ? Certes, il y a du vrai et du faux. Comment faire? La formation académique ne répond guère à ce mystère. Et c'est logique ! Seul l'exercice du métier est censé distinguer le bon grain de l'ivraie. Tous les intervenants étaient, d'ailleurs, unanimes sur le droit à une information juste, vérifiée, objective et indépendante de tout pouvoir coercitif. Ce dont on a tant besoin. Mais, à quel prix ? Animateur du panel, M. Olivier Piot, journaliste-écrivain, fondateur de « Médias et Démocratie », a tenu à recentrer le débat de la sorte: « Comment les médias peuvent aider la démocratie ? Et pourquoi la démocratie ne peut pas fonctionner sans médias ? ».

Dans ce couple médias et démocratie, déjà mis à mal, analyse-t-il, il y a des termes qui viennent à l'esprit, tels que la liberté d'expression, celle de la presse et l'indépendance des médias. Qu'entend-on par indépendance des médias ? De quel média parle-t-on ? Est-ce public, privé, presse écrite, télé, radio, électronique. Pour lui, cela veut dire essentiellement la vocation d'information, la vérité et l'objectivité. Cela dit, « il faut être à distance d'un certain nombre d'autres pouvoirs qui sont aussi légitimes dans la société, mais qui peuvent y mettre des contraintes. L'on parle, ici, du pouvoir économique, politique, idéologique».

Soit, récapitule M. Piot, l'indépendance est la capacité à rester à la bonne distance de tous ces pouvoirs-là. De son avis, la démocratie que la Tunisie est en train d'instaurer n'est pas une chose qui existe une fois pour toutes. C'est, en quelque sorte, un chemin qui se construit en marchant. D'ailleurs, dans plusieurs pays, comme la France, a-t-il noté, la démocratie n'est pas à l'abri des menaces des temps modernes.

Evolution relativement positive

«Qu'en est-il des médias tunisiens, six ans après la révolution ?, se demande l'animateur Olivier Piot. Quant à notre collègue Manoubi Marouki, ex-rédacteur en chef de « La Presse », il a tenu à lui répondre par l'affirmative : « oui absolument, la liberté d'expression demeure, alors, un acquis fort important ». Mais, cette liberté ne se donne pas aussi facilement, elle s'arrache. En revanche, révèle-t-il, l'entrée en scène des magnats de la finance et des lobbies politiques a influencé le cours de la transition démocratique des médias. «Malheureusement, il y a des forces qui tirent vers l'arrière », juge-t-il. N'empêche. Et de rebondir, « cette indépendance, on doit la créer par notre professionnalisme, notre compétence et par notre manière de traiter l'information ».

Loin du buzz et de l'émotionnel. Y a-t-il une distance entre l'Etat et les médias ?, enchaîne M. Piot, en allusion au degré de neutralité dans les médias dits de service public. La directrice de l'Ipsi est entrée dans le débat, cette fois-ci, en tant qu'ex-P.D.G. de la TAP (Tunis-Afrique Presse). D'après elle, entre la TAP d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a, certainement, une évolution énormément positive en termes de liberté d'expression. Prise à témoin, Mme El Bour a cité des exemples marquant ce tournant éditorial. Bref, en matière d'indépendance, il y a, à l'en croire, un pas en avant. «Quand même, le chemin reste, encore, long », conclut-elle.

Quid de la Haica ? Supposée régulatrice de l'audiovisuel, cette instance s'est montrée, parfois, incapable de décider de ce qu'il faut pour mettre un terme aux dérives, notamment déontologiques, commises par certaines chaînes de télévision ou de radio. Ses prérogatives ne vont pas plus loin. «En 2014, il y a eu un certain glissement des médias vers des positions politiques pour tel ou tel parti candidat aux législatives », rappelle-t-elle. L'expérience du privé a été aussi relatée par Mme Fatma Karray, rédactrice en chef au journal arabophone « Echourouk ».

Tant il est vrai que les médias privés l'emportent en nombre sur ceux du service public. Un métier, avoue-t-elle, qui a ses forces et ses faiblesses. La journaliste n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer la mainmise sur le secteur par les barons des médias privés. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, pour ainsi dire. Entre-temps, la parole a été donnée aux jeunes étudiants de l'Ipsi, futurs journalistes, l'ultime but étant de leur apprendre les leçons qu'ils n'ont jamais eues dans leur cursus universitaire. Car l'indépendance des médias s'apprend dans les salles de rédaction.