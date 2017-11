Tunisie: USBG - Un nouveau départ

Seul Jaziri est indisponible ce vendredi. Baha, Bilel et Khaled Yahia sont rétablis. Notre adversaire, le CA, est un grand club. Mais il traverse lui aussi une période un peu difficile. Il va donc faire de son mieux pour se réconcilier avec son entourage. Nous sommes ainsi avertis», nous confie Sellimi, au terme de la séance de mardi, apparemment satisfait de ce qui a été accompli lors de ce stage passé à Tunis. Il n'a rien laissé au hasard. L'ambiance est bonne autour de lui. Les joueurs sont motivés et capables de réaliser un exploit à Radès même.

Le volet mental a occupé aussi une place de choix. Tous les joueurs sont sérieux et appliqués. «Une première victoire et l'équipe retrouvera le goût du jeu et se présentera avec un nouveau visage, à l'avenir. Notre objectif -- le maintien -- est dans nos cordes. Nous avons bien travaillé. Les joueurs retrouvent petit à petit le moral.

Il a exigé une séance d'entraînement à huis clos, au début, pour mettre de l'ordre dans le groupe et donner ses consignes pour l'avenir. Les autres jours, il a demandé poliment aux supporters de rester dans les gradins pour que les joueurs puissent évoluer dans le calme et en toute concentration.

