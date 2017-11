Tunisie: CA - Rusike prend la poudre d'escampette

A ce propos, selon des sources concordantes, Montassar Louhichi constituerait l'une des pistes les plus sérieuses pour remplacer le technicien italien, Marco Simone. Qu'en pense l'ASG, club employeur de Louhichi ? Un fait est certain.

L'ex-directeur sportif du CA fait l'unanimité du côté de la Zliza. Cependant, il pourrait prendre en main le club de Bab Jedid cet été...ou dès l'intersaison hivernale. Sur ce, un recoupement d'informations (pour ne pas spéculer) nous dirigerait tout droit vers un maintien de Simone jusqu'à ce que le CA trouve un arrangement à l'amiable qui satisfasse les deux parties. Notons dans cette perspective que Marco Simone a demandé à l'ambassade d'Italie de l'aider à avoir l'équivalence de ses diplômes d'entraîneur. Antérieurement, le contrat du technicien lombard avait été rejeté par la FTF.

Chapitre onze clubiste face à l'USBG, on prendra forcément les mêmes faute d'alternatives. Dkhili, Belkhiter, Abdi, Jaziri, Khlil, Chenihi, Saber Khelifa, Darragi seront de la partie alors que la seule inconnue concerne Mathew Rusike. Ce dernier a de nouveau fait faux bond. L'attaquant zimbabwéen est parti en Angleterre en raison du non-versement de ses salaires (encore!).

Des chiffres et des lettres

Volet situation financière du CA, les choses commencent à s'éclaircir pour les nouveaux tenants clubistes.

Ainsi, le président du comité provisoire, Marouen Hamoudia, a récemment divulgué certains chiffres en rapport avec le passif clubiste. Cette estimation est de l'ordre de 18 millions de dinars. Sauf que ce montant pourrait être revu à la hausse vu que les investigations y afférentes se poursuivent actuellement.

Reste à arrêter les sommes relatives au paiement des arriérés de salaires et autres primes pour se fixer définitivement sur les dettes abyssales du CA. Rappelons à ce sujet que le président sortant, Slim Riahi, n'a jusque-là pas présenté un rapport financier en bonne et due forme, et ce, en marge des travaux de l'assemblée élective.

Du côté de la bulle clubiste, on parle d'un passif de l'ordre de 80 millions de dinars ! Ce faisant, les nouveaux décideurs clubistes auraient déjà pris le taureau par les cornes en vue d'auditer et certifier les comptes du CA, et publier à terme des résultats financiers fiables lors de la prochaine assemblée.

Et en marge de l'AGE, le Club Africain a récemment dévoilé la composition du comité directeur provisoire qui dirigera le CA durant les trois prochains mois. Marouen Hamoudia a ainsi été intronisé président. Mehdi Gharbi occupera le poste de vice-président, chargé de la section football. L'assistant au président de la section football sera Zouhaier Ben Mansour. Mounira Ben Fadhloun a été nommée secrétaire générale, alors que le trésorier n'est autre que Hamed Mbarek. Enfin, Tarak Asmi sera le responsable marketing, et Aymen Charfeddine a été intronisé responsable de la commission d'organisation

Slim Riahi aurait réglé 2.7 millions d'arrièrés !

L'ex-président Slim Riahi aurait réglé plusieurs dettes avant de mettre les voiles. Il aurait entre autres, soldé le contentieux «Ezechiel Ndouassel» et les dus de Daniel Sanchez. Même les salariés du Parc A auraient touché leurs traitements.

En gros, Slim Riahi aurait allongé quelque 2,7 millions de dinars selon certaines sources. Rappelons que Slim Riahi a passé cinq années à la tête du CA .