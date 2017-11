Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - SuperSport United/ Phala - « Nous avons bien réussi à l'extérieur jusqu'alors »

La manche retour aura lieu samedi prochain (le 25) au Lucas Moripe Stadium de Pretoria. Rappelons que lors des demi-finales aller et retour, le club congolais s'est débarrassé du FUS Rabat du Maroc 1-0 à l'aller et a pu résister 0-0 au match retour à Rabat, alors que les Sud-Africains se sont imposés devant le Club Africain 3-1 en Tunisie après le match nul, 1-1 à l'aller.

Joueur parmi les plus expérimentés de SuperSport United, le milieu offensif Thuso Phala évoque cette finale aller de la Coupe de la Confédération face aux Corbeaux de Lubumbashi. « Pour moi, c'est la plus grande finale que j'aie jamais eu à jouer, a déclaré l'international sud-africain en conférence de presse. Pour certains d'entre nous, une finale comme celle-ci n'arrivera qu'une fois dans notre vie, alors nous sommes conscients de son importance et nous voulons écrire l'histoire pour le club et pour le pays. Nous attendons cette double confrontation avec impatience et nous allons essayer de saisir cette opportunité. Nous avons bien réussi à l'extérieur jusqu'alors, nous allons tenter de continuer à faire parler notre expérience. »

Tout Puissant Mazembe et Supersport United, ce sont deux équipes qui se connaissent parfaitement. Les deux clubs se sont déjà croisés lors des matchs de la phase de poule. En RD Congo, le résultat était de 2-2 et de 0-0 en Afrique du Sud.

