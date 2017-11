Congo-Brazzaville: Fousseni Diabaté - Le Franco-Malien dans le viseur de Rennes

En effet, auteur de trois buts cette saison en Ligue 2, l'avant-centre franco-malien de 22 ans, aurait une touche à l'étage supérieur. L'ancien Rémois et Guingampais serait suivi par Rennes. Les recruteurs des Rouge et Noir regarderaient actuellement le profil du natif d'Aubervilliers. Deux clubs étrangers seraient aussi sur le coup : le Werder Brême et Southampton.

Fousseni Diabaté pourrait quitter la Ligue 2 et rejoindre la Ligue 1 lors du mercato hivernal. Selon nos confrères du 10 Sport, le Stade Rennais qui est confronté à la blessure d'Ismaïla Sarr et qui manque d'un attaquant axial pour seconder le Congolais Firmin Mubele, commence à observer certains éléments offensifs en vue du mercato hivernal.

