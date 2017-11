Togo: La politique de réinsertion soumise à correction

Identifier les causes de l'échec de la politique de réinsertion au Togo et d'envisager des approches de solution, c'est l'objectif que s'est assigné l'étude sur « Le type de politique de réinsertion pour réduire la récidive et la surpopulation en milieu rural » mise a validation ce jeudi 16 novembre à Lomé.

Cette rencontre de validation organisé par le Comité d'Appui aux réformes Institutionnelles et Juridictionnelles (CARIJ) en collaboration avec le ministère de la Justice et des relations avec des institutions de la République va durer deux (2) jours.

Selon le Directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Akibou IDRISSOU, le Togo ne dispose pas encore de politique de réinsertion et cela cause beaucoup de problème. « C'est ce qui encourage la récidive et c'est ce qui fait que nos prisons sont surpeuplés », a-t-il déploré.

Il a affirmé que la réinsertion d'un ex détenu commence le jour même où cette personne est déferrée. « Il est recommandé que lorsqu'une personne entre dans une prison, qu'elle puisse à partir de la prison commencer par apprendre un métier de sorte qu'à la sortie, elle ne soit pas désœuvrée pour se remettre encore dans ce qui l'a amené à la prison », a souligné le Directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion avant d'ajouter que « c'est pour cela que nous avons décidé de commanditer une étude dans les différentes prisons et auprès des juridictions pour voir un peu comment es ce qu'il faut procéder pour asseoir une politique de réinsertion dans notre pays ».

Le Directeur Exécutif du Comité d'Appui aux réformes Institutionnelles et Juridictionnelles (CARIJ), Durand TCHAMBA, a pour sa part relevé que depuis longtemps les prisons ont été gérées par le vieil arrêté de 1933 qui était une émanation de la prison coloniale.

Il a souligné que depuis les indépendances, le Togo n'a pas encore élaboré des textes conformément à la réalité d'aujourd'hui. Ainsi poursuit-il c'est la raison pour laquelle le Ministère de la Justice a demandé que cette étude soit réalisée pour faire ressortir les difficultés dans les prisons.

Cette étude est prévue pour être exécutée en trois (3) mois et sa première phase a été exécutée au cours des mois d'octobre 2015.