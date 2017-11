Congo-Brazzaville: PABPS - Le budget 2018 fixé à plus de trois milliards FCFA

L'opération a été menée par l'ONG R. Panabec et la clinique Human Association, le 14… Plus »

Le PABPS connaît une situation financière et logistique délicate. Sa dette fiscale est estimée à plus de 4 milliards de francs CFA, alors que sa dette sociale se situe à 1,2 milliard de francs CFA.

Ce budget permettra notamment d'informatiser le PABPS, de relancer son centre informatique fermé il y a plus de trois ans. Les activités liées à l'exploitation seront aussi informatisées, dans le but de disposer des données statistiques fiables puis des résultats financiers le plus rapidement possible.

Au terme d'un conseil d'administration, tenu le 16 novembre dans la capitale, le budget exercice 2018 du port autonome de Brazzaville et ports secondaires (PABPS) a été adopté en recettes à la somme de 2.022 890.000 de francs CFA et en dépenses à 1.845.550.000 de francs CFA.

