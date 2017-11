Sénégal: "Destination Afrique", une nouvelle plateforme pour l'insertion professionnelle des Sénégalais de France

Il a ajouté que cette offre est ouverte aux jeunes et aux séniors, en présence du co-fondateur de Jokkolabs, Moustapha Diop, de responsables d'entreprises et d'expatriés sénégalais.

"L'idée de notre projet est de les faire venir et de les familiariser avec le continent et les réalités de l'Afrique. Nous allons les accompagner depuis le pays de résidence (la France) jusqu'au Sénégal", a précisé Chams Diagne.

"Le continent a besoin de talents et ceux de la diaspora veulent revenir, mais n'ont pas les bonnes informations sur les réalités du terrain, sur les conditions de vie, les opportunités professionnelles, la nature des infrastructures, le coût de la vie (transports, loyer, nourriture, santé, loisirs, etc.) Et ce sont ces réponses que notre plateforme va essayer d'apporter", a-t-il dit.

M. Diagne, s'exprimant lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme, a fait observer qu'il existait jusque-là "très peu d'infrastructures en Europe et en Afrique, qui préparent et accompagnent les candidats à l'expatriation alors que les Africains ont une forte envie de revenir en Afrique".

