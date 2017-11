Cameroun: Assemblée nationale - Ce qu´il en reste de l´hémicycle de Ngoa-Ekellé

Si les mobiles de l´incendie restent encore inconnues, nos sources indiquent que le feu serait parti du 4éme étage qui abrite généralement le bloc administratif et entre autres... la permanence parlementaire du Social-Democratic Front, SDF. "L´incendie est de type accidentel" a vite fait de préciser Issa Tchiroma Bakary, le ministre de la communication, interrogé ce matin par nos confrères de la CRTV-Radio..

Néanmoins, les dégâts matériels sont lourds et une somme de 4 milliards (info ou intox?) enfouis dans l´un des trésors de l´auguste chambre serait partie en fumée, susurrent-on déjà à côté.

Toujours est-il que les sapeurs-pompiers arrivés aussitôt sur les lieux du sinistre ont dû puiser dans leur profonde énergie pour circonscrire les flammes, puis les éteindre. Ceci devant de nombreux yaoundéens tenus à distance par un cordon de sécurité mis en place, mais en présence du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, du préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila et du général de brigade, commandant la première région de gendarmerie, Housseini Djibo. A leurs côtés aussi, on notait la présence aussi des responsables de l'institution et de l´honorable Cavaye Yegue Dribil, descendu plus tard en compagnie de son épouse.

En l´état actuel des informations en notre possession, il ressort que les étages suivants ont subi la fureur des flammes:

6e Etage, totalement en fumée. Y sont logés tous les documents liés au Personnel, à savoir députés et Administratif, Etat -civil, etc.

5e Etage, totalement en fumée. C´est le lieu où sont gardés les documents et archives en rapport avec le budget de l'assemblée (Salaires, bons de commande, missions, etc.)

7e Etage, totalement consumé. Il abrite les bureaux des membres du Bureau de l'assemblée nationale, et autres services.

4e Etage, lui aussi parti en fumée et abritait les bureaux du 1er, 2e, 3e Vices présidents de l'Assemblée nationale et du Secrétariat Adjoint et de la permanence parlementaire du SDF.