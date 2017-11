Cameroun: Incendie de l'Assemblée nationale - Le gouvernement écarte la piste terroriste «ambazonienne »

L'on espère alors que le Mincom qui a rassuré que les enquêtes pour déterminer les causes de l'incendie de l'Assemblée nationale, seraient menées avec célérité, et les résultats, communiqués au grand public.

Mais ce matin, le gouvernement qui « communique » un peu plus depuis l'arrivée d'Issa Tchiroma au ministère de la Communication, a décrispé l'atmosphère. Interpellé par nos confrères de la Crtv- radio à la fin de l'édition du journal de 07 heures dans la matinée, le porte-parole du gouvernement déclare que « les indices dont nous disposons en ce moment, indiquent que l'incendie est de type accidentel ». Et de poursuivre que « le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la 3ème session du parlement , « se tienne normalement ».

Qu'on le veuille on non, la crise anglophone avec son lot d'attentats et d'assassinats, a fortement influencé la gestion du gigantesque incendie qui s'est déclenché hier à l'Assemblée nationale camerounaise.

