Sénégal: Un violent incendie ravage un quartier commerçant de Pikine à Dakar

Au Sénégal, un incendie a éclaté tôt ce vendredi matin à Pikine, dans la grande banlieue de Dakar. Il n'y a pas de victime, mais les dégâts sont considérables.

En début d'après-midi, ce vendredi 17 novembre, l'incendie est loin d'être maîtrisé même si la situation est sous contrôle, explique le colonel Coulibaly qui dirige les opérations des sapeurs-pompiers. Ce quartier qui brûle est un secteur, de 400 mètres de long sur 50 mètres de large, bien connu des Dakarois.

Packo-Lambaye, c'est l'une des plus grandes zones de stockage de bois. Une zone qui alimente la capitale Dakar en bois brut, mais également en meubles. Et c'est pour cette raison que l'incendie qui a débuté vers quatre heures ce vendredi matin a pris une grande ampleur et s'est propagé rapidement. Il fait près de 500 à 600 degrés au cœur des flammes, selon les pompiers français venus appuyer leurs collègues sénégalais.

Autre problème, c'est une zone difficile d'accès, des petites rues en latérite, des constructions anarchiques, tout cela complique les opérations des sapeurs-pompiers qui entourent le feu pour stopper sa progression. Les pertes matérielles sont donc importantes. Et cet incendie, dont l'origine reste inconnue, va avoir d'autres conséquences : des câbles de lignes à haute tension ont été brûlés et dans différents quartiers de Dakar, le courant est coupé depuis six heures ce matin.