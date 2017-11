Bénin: Le directeur de l'opérateur mobile MTN invité à quitter le pays

C'est la reprise du travail ce vendredi 17 novembre dans les hôpitaux et centres de santé du Bénin… Plus »

L'opérateur GSM était ses derniers jours en négociations sur des créances de redevances à plusieurs millions d'euros. Des réunions ont eu lieu avec les ministres des Finances et de l'Economie numérique et même avec le chef de l'Etat, Patrice Talon. C'est juste après que le ministre de l'Intérieur aurait préparé l'arrêté d'expulsion.

Sur les motifs, l'arrêté évoque « des activités attentatoires à la sécurité et à l'ordre public ». Les fonctionnaires de police le lui ont répété ce vendredi matin. Selon nos informations, le style et l'attitude du manager sud-africain seraient grandement en cause.

