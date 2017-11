Algérie: Locales 2017 - Autorisation spéciale d'absence rémunérée le jour du scrutin

ALGER- Une autorisation spéciale d'absence rémunérée sera accordée pour la journée du jeudi 23 novembre, à l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, indique jeudi un communiqué de la direction générale de la Fonction publique, et du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

"Suite à la convocation du corps électoral, en vue de l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, le jeudi 23 novembre 2017, conformément au décret présidentiel n 17-246 du 4 Dhou El Hidja 1438, correspondant au 26 août 2017, et afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote, une autorisation spéciale d'absence rémunérée, pour la journée sus indiquée, est accordée à l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.

Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, organismes et offices précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", note la même source.