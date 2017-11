Burkina Faso: Du matériel médical offert au CSPS de Bonyolo

L'Association Initiatives d'Aide au Développement (IDL) a fait don de matériel médical au Centre de Santé et Promotion sociale (CSPS) de Bonyolodans la province du Sanguié, le dimanche 12 novembre 2017.

A peine créée le 15 octobre 2017 à Réo, chef-lieu la province du Sanguié, l'Association Initiatives d'Aide au Développement (IDL) fait déjà parler d'elle. En présence des autorités locales, elle a fait un don de matériel médical d'une valeur estimée à 1 million 500 mille F CFA, le dimanche 12 novembre 2017, au Centre de Santé et Promotion sociale (CSPS) de Bonyolo, localité située à sept Km de Réo, chef-lieu de la province du Sanguié, dans la région du Centre-ouest. Ce don a été obtenu par l'association auprès d'un partenaire au profit du CSPS.

Le matériel est composé de 19 articles (cinq lits d'hospitalisation, cinq matelas, trois boîtes d'accouchement, de trois bassins de lit, deux tensiomètres, plateaux instrument petit et grand format...). Pour le secrétaire exécutif de l'IDL, Me Edasso Rodrigue Bayala, ce geste est la modeste contribution des fils et filles de la province du Sanguié soucieux du bien-être des populations.

« A travers ce don de matériel, nous voulons contribuer à l'amélioration des prestations sanitaires et des conditions de travail du personnel au niveau du CSPS. Nous traduisons notre gratitude à nos partenaires qui nous ont accompagnés dans cette initiative. Grâce à leur appui constant, nous espérons réitérer le même geste dans d'autres CSPS de la province », a-t-il soutenu. Pour lui, cette remise de matériel s'inscrit en droite ligne des priorités qui ont motivé la création de l'association, à savoir rechercher et négocier auprès de partenaires publics ou privés toute aide et signer tout accord de financement en faveur des populations de la province.

« De par le passé, nous initions de façon informelle des gestes de soutien en milieu scolaire et dans le monde paysan. Mais pour prendre en compte le plus grand nombre et bénéficier de soutien de partenaires, nous avons jugé utile de fédérer les énergies en mettant en place l'IDL », a précisé Me Bayala. Sur la même lancée, un forage qui était en panne depuis des années dans le village été réhabilité par l'IDL au bonheur de la population.

Le chef du village de Bonyolo, a remercié les heureux donateurs qui ont eu une pensée à leur endroit. « Toutes nos bénédictions vous accompagnent dans vos entreprises quotidiennes. Nous sommes très fiers de l'acte que vous venez de poser à notre endroit. C'est grand un soulagement que vous nous apportez. Au-delà de Bonyolo, ce sont des populations d'autres villages comme Sandié,Perkoan, Guido, Vrou, Sémapoun et Séboum qui viennent en consultation dans le CSPS », a-t-il précisé.En rappel, l'IDL vise a été créée pour, entre autres, susciter et soutenir des activités pour l'auto-emploi des jeunes , aider le monde paysan à s'organiser par secteur d'activité pour une plus grande productivité, encourager et soutenir les activités visant à l'autonomisation de la femme et surtout de la jeune fille et éduquer la jeunesse rurale et urbaine au civisme et à la citoyenneté.