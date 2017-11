Togo: Yark, organisateurs et manifestants ont parlé "le même langage"

En tout ca rassure-t-il, "si on retrouve les armes, ils peuvent marcher toute l'année". L'opposition est d'ailleurs appelée à contribution pour retrouver au plus vite ces armes.

Aussi, Yark Damehame est revenu sur l'interdiction des marches à Sokodé. Il ne reconnait pas avoir interdit les marches dans cette localité chef-lieu de la région centrale mais plutôt avoir présenté la situation, et s'être désengagé de tout ce qui pourrait advenir si l'opposition organisait les manifestations dans cette ville alors que des armes sont disparues dans la nature. Ainsi donc, la raison a prévalu, et l'opposition s'est abstenue.

Il a salué le comportements des uns et des autres tout en relevant que, ces quelques petits incidents, ne sont que le fruit du difficile apprentissage de lla démocratie et peuvent être évités à force de pédagogie. En tout cas, retient-il, ils ont commencé ensemble avec les organisateurs et manifestants à "parler le même langage, le langage de sans incident".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.