Burkina Faso: Agro-business - Des hommes d'affaires burkinabè prospectent à Taïwan

«C'est la première visite de la délégation», a commenté le président du club des hommes et femmes d'affaires Burkina Faso-Taïwan, Jean de Dieu Somda, avant de présenter les opérateurs économiques qui ont fait le voyage et de dévoiler le programme de leur séjour à l'ambassadeur Aminata Sana-Congo.

La mission, a-t-il expliqué, a été conçue par le club des hommes et femmes d'affaires Burkina Faso-Taïwan. L'objectif de cette communauté créée courant avril 2017, est de promouvoir et d'organiser les relations entre les milieux d'affaires des deux pays. «Il y a eu un engouement pour cette première mission. Plus de trente candidatures ont été enregistrées. Mais nous en avons retenu une quinzaine parce que nous voulions pour cette première fois nous focaliser sur un domaine d'activité», précise-t-il.

De ce fait, la délégation est constituée de femmes et d'hommes ayant pour dénominateur commun d'exercer dans le secteur de l'agro-business. Venus pour la plupart de la région de l'ouest du pays, Bobo Dioulasso et Gaoua notamment, ils sont à Taiwan pour prospecter. Dans leur programme, figurent la visite du Salon international de l'industrie alimentaire de Taïwan, la visite d'usines de fabrication d'engrais ou de fabrication de machines pour la transformation des aliments en conserve et des rencontres B2B avec des hommes et femmes d'affaires taïwanais.

M. Somda a précisé que pour cette mission, le club travaille étroitement avec la représentation diplomatique de la République de Chine Taïwan au Burkina Faso à travers notamment son Centre de Promotion des Echanges Commerciaux et d'Investissement (CPECI).

Il collabore aussi avec l'ambassade du Burkina Faso à Taïwan et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina.

Bien qu'en poste depuis seulement quatre mois, Mme Congo a déjà découvert tout le potentiel que peut représenter Taïwan pour le Burkina Faso. «Leurs produits sont fiables et il y a de la matière à Taiwan. N'hésitez pas à rechercher des partenariats», a-t-elle lancé aux membres de la mission, avant d'assurer que l'ambassade et son personnel est disposé à les accompagner.

Avant de quitter l'ambassade, Jean de Dieu Somda a tracé quelques lignes dans le livre d'or de la représentation diplomatique. «République de Chine Taiwan. Un pays ami si loin par la distance, mais si proche de nos cœurs en amitié sincère de coopération «gagnant-gagnant», a-t-il mentionné.