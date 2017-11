Burkina Faso: Filo 2017 - Rapprocher le livre du cadre familial

A une semaine de l'échéance de la Filo 2017, le comité national d'organisation a rencontré la presse ce vendredi 17 novembre pour faire le point de l'organisation.

Des conférences, panels, rendez-vous littéraires et cénacles sont prévus tout au long de la durée de la manifestation et seront animés par des hommes et femmes de culture et des experts du livre et de la lecture. Des hommages seront rendus à des personnalités phares de la littérature nationale. Il s'agit notamment de l'hommage à Jacques Prosper Bazié, un grand nom de la littérature disparu en septembre 2014 et lauréat du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL 1983) et de l'hommage à l'écrivain burkinabè Ansonwin Ignace Hien, invité d'honneur.

A ce jour, le comité d'organisation dit avoir enregistré une trentaine d'institutions nationales comme étrangères qui ont émis le souhait de prendre part à la grande exposition du livre sur l'esplanade de la Place de la nation. En plus des éditeurs nationaux, il est annoncé la venue d'exposants du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Togo et du Sénégal. Le Canada, les Etats-Unis et la France ont également annoncé leur participation à travers des activités diverses. Un accent particulier est mis pour assurer la participation massive des scolaires à cette édition 2017. «A cet effet, des moyens de transport seront disponibles pour assurer le transport des élèves vers les différents sites.

L'espace enfants s'installera cette année à la Place de la nation et dans le cadre de la médiathèque municipale. En plus des activités traditionnelles composées des volets expositions, conférences et panels, ateliers d'écriture et prix littéraires, la Filo 2017 aura comme innovation majeure, la formation des acteurs et professionnels du livre e, techniques d'animation autour du livre de jeunesse par des experts venus de Grenoble. La manifestation est placée cette année sous le parrainage du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandama.

Pour Jean Paul Koudougou, président du CNO, la Filo constitue l'un des espaces de référence en matière d'échanges et de partage d'expériences entre acteurs du monde du livre tant au plan national qu'international. «L'éducation d'une nation commence dans le cadre familial. A travers le livre, tous les membres de la famille peuvent être des citoyens modèles», a confié M. Koudougou en parlant de l'importance du thème de cette année.