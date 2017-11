Cameroun: Eglise presbytérienne camerounaise - La paroisse Galed fête ses 50 ans

Vivre ensemble, foi chrétienne, héritage des anciens au menu des célébrations.

La paroisse Galed (en hébreu «monceau servant de témoin » ; tas de pierres élevé entre Jacob et Laban pour certifier leur alliance, situé au Mont Galaad) appartenant au Consistoire Mbam - Synode Centre de l'Eglise presbytérienne camerounaise (Epc), basée à New Bell, Douala, célèbre son cinquantenaire.

Les festivités, lancées le 12 novembre 2017 par un culte, se clôturent dimanche prochain par un office religieux et une procession religieuse à l'ancien collège des Nations à Bonapriso.

Pour le révérend pasteur Ernest Nyoung Nyoung, il s'agit de « replacer Dieu au centre de la vie de notre communauté en nous inspirant de ce que nos aînés, les fondateurs, nous ont légué. Visiter leur héritage afin de voir quelles leçons nous pouvons en tirer pour l'épanouissement de la communauté. »

Une célébration placée sous l'évangile du passage de la bible 1 Corinthiens 3, verset 7. Et la communauté ne s'épanouit pas seulement au sein de l'église, mais à l'extérieur, en dehors aussi.

C'est ainsi que parmi les thèmes qui seront débattus lors des différentes conférences, commencées lundi dernier, on retrouve entre autres : « Le chrétien et la construction du vivre ensemble à l'église ou en dehors. Le renouvellement du chrétien en question », « Coutume et tradition ».

L'interaction avec l'extérieur de cette communauté de près de 500 fidèles s'est aussi traduite par une matinée d'investissement humain avant-hier, 15 novembre. Ce vendredi, un concert de musique religieuse sera ouvert au public.

Demain 18, parmi les activités, on aura une marche sportive et un match de football. Et avant le lancement officiel de la célébration de ce cinquantenaire, il y avait eu une nuit de prières et des consultations gratuites. Un mariage important entre la vie à l'église et celle en dehors.