Cameroun: Plays-offs de volley-Ball - Demi-finales demain

Les finalistes du championnat national chez les seniors dames et messieurs seront connus ce week-end au terrain de la cité universitaire de Yaoundé I.

Après les plays-offs le week-end dernier, qui se sont disputés en poule, place aux demi-finales du championnat national de volley-ball ! Un seul et unique match pour continuer à être en course dans la compétition. Demain, l'Ecole des travaux publics abritera les demi-finales en seniors dames et messieurs.

A l'issue de ces rencontres, les finalistes de la saison 2017 seront connus. Parmi les huit clubs qui se sont qualifiés pour cette étape, deux sont présents aussi bien chez les dames que chez les messieurs.

Il s'agit des Forces armées et Police (Fap) et de Bafia Volley- Ball Evolution. C'est ainsi que chez les messieurs, Association des jeunes volleyeurs de Maroua est opposée à Bafia Volley-ball Evolution. Le club de l'Extrême- Nord s'est qualifié à la différence des sets. Dans la deuxième demi-finale, Fap rencontre Cameroun Sport Volley-Ball.

Un remake de la finale de l'année dernière à l'issue de laquelle Fap avait dominé cet adversaire par 3 sets à 1. Il y a donc un air de revanche demain après-midi. Chez les dames, Bafia Volley- Ball Evolution jouera contre le club de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

Qui est un adversaire redoutable dans le volley-ball féminin national. Au cours des trois années précédentes, les coéquipières de Victoire L'Or Ngon Ntame ont réalisé le doublé : coupe du Cameroun et championnat. Cette année encore, elles ne bouderont pas leur plaisir de remettre cela.

La deuxième affiche mettra aux prises Fap et Nyong et Kelle Volley-ball. Fap a terminé vice-champion l'année dernière. Les matches de ce 18 novembre 2017 seront de haute facture au regard des affiches et de l'expérience des joueurs des clubs comme Fap dames et messieurs et Injs. Une fois de plus, la détermination et l'envie feront la différence entre les principaux protagonistes .