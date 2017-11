Cameroun: Coupe du Cameroun de football - New Stars affûte ses armes

Pour lui, le plus important pour le moment est de récupérer tous les joueurs qui ont des bobos pour avoir le gros de l'effectif opérationnel. Le reste on verra progressivement, en fonction de la date de la finale. Lorsque que nous quittions les lieux, les joueurs étaient en pleine séance d'étirements. Pas de doute qu'avec les jours qui passent, l'adrénaline va monter...

Par la suite, il sera question de mettre sur pied une stratégie pour contenir l'adversaire, en l'occurrence, UMS de Loum, et éviter autant que possible de se faire surprendre en cours de partie lors de la finale. Bien que la finale soit sa priorité, le coach Laurent Georges Djam ne veut pas se mettre un stress supplémentaire.

Le capitaine et l'un des gardiens sont aux abonnés absents, mais cela ne semble pas avoir un impact sur le reste du groupe. Pour cette troisième journée de reprise, un accent est mis sur le physique : l'endurance, le renforcement musculaire, avant d'entamer avec le travail sur le plan technique et tactique.

L'après-midi est réservée au repos et à la détente. Lorsque la date sera connue, le coach va réajuster sa stratégie pour accélérer les choses. Cette fois, les joueurs vont s'entraîner aux heures de la finale (pour être dans le bain) c'est-à-dire à partir de 14h. Samedi 11 novembre 2017, aux environs de 9h, au stade annexe, les sociétaires de New Stars vont au petit trot. Ils ont 20 tours fois deux à faire en ce début de matinée ensoleillée. 20 joueurs sont présents à l'entraînement.

