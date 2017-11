Sénégal: Récuperation des déchets plastiques - Proplast industrie lance le « Social plastic label Recuplast »

La société Proplast industrie a procédé, le 15 novembre 2017, au lancement du « Social plastic Recuplast » dont l'objectif majeur est de constituer une solution transformatrice du péril de la pollution plastique en une nouvelle opportunité.

Proplast industrie a profité de la Journée mondiale du recyclage pour procéder au lancement du « Social plastic label Recuplast ». Avec ce label, Recuplast, qui est un réseau évoluant dans la récupération des déchets plastiques, veut parvenir à un « Sénégal sans déchets ». Le constat fait par le directeur général de Proplast, Macoumba Diagne, est que partout au Sénégal, les déchets plastiques jonchent le sol. On les retrouve dans les rues et places publiques. Une situation qui, dit-il, « fait honte « à notre pays.

Pour contrecarrer la prolifération des déchets plastiques qui ont un impact négatif sur l'environnement, le tourisme e l'élevage, M. Diagne veut, à travers « Social plastic label Recuplast », absorber tous les déchets utilisés au Sénégal. Recuplast apporte ainsi sa contribution en proposant une solution dans une logique d'économie circulaire qui consiste à collecter les déchets plastiques, à les recycler et à vendre les produits finis.

D'après M. Diagne, 190.000 tonnes de déchets plastiques toute nature sont produits chaque jour au Sénégal. Rien qu'à Dakar, il dénombre une collecte journalière de 180.000 tonnes de déchets de toute nature. Concernant les sachets plastiques, 5 millions sont distribués tous les jours dans le pays. Avec les 240 points de récupération de déchets plastiques que le « Social plastic label Recuplast » compte installé à travers le Sénégal, tous ces déchets utilisés peuvent être recyclés. Ces boutiques « Recuplast » achètent les déchets produits par les ménages pour fabriquer des poubelles, des pelles, des bassines, des tabourets... qu'ils vont les revendre.

3.653 tonnes de déchets plastiques récupérés depuis 2010

« On communique désormais sur Recuplast en tant que «Social plastic label» parce qu'il matérialise toute la filière de la collecte jusqu'à la distribution du produit fini. Vous consommez votre produit, vous venez dans un point Recuplast, on vous achète ça et après on vous revend un produit Recuplast recyclé. Ainsi, l'Etat ne va plus voir des déchets dans la rue », explique Macoumba Diagne. Le directeur de Proplast invite les populations à se rapprocher des points de récupération des déchets plastiques pour vendre leurs produits désuets.

M. Diagne informe que Proplast a acheté, depuis 2010, plus de 3.653 tonnes de déchets plastiques pour un montant de plus de 300 millions de FCfa versés directement à la population. Mieux, ajoute-t-il, le réseau de récupération « Recuplast » a permis de créer 243 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Aujourd'hui que « Recuplast » veut se constituer en un label, son objectif est de « réduire, voire éliminer, la prolifération des déchets plastiques dans les rues, les places publiques de nos villes et lutter contre le chômage des jeunes ».

Recuplast est soutenu dans son combat contre les déchets plastiques par la Sonatel. La Société nationale de téléphonie a été représentée à la cérémonie de lancement du « Social plastic label Recuplast » par le directeur délégué chargé des relations extérieures, Mohamed Ndao. Ce dernier n'a pas manqué de dénoncer la prolifération des déchets plastiques à l'entrée de nos villes et villages. Ainsi, il révèle que la Sonatel va bientôt signer un partenariat avec Proplast Industrie pour l'aider à implanter le maximum de kiosques « Recuplast » à travers le pays.