Le président du Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, Mankeur Ndiaye, a annoncé, hier, à Thiès, la mise en application de la réglementation sur la péréquation qui, à ses yeux, constitue un fondement de l'équité économique, sociale et territoriale.

Il a réaffirmé l'ambition du gouvernement de mieux faire bénéficier les populations, surtout celles impactées par les sociétés minières et gazières, des retombées de l'exploitation des ressources naturelles. « Les impacts de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières sont très attendus dans les collectivités territoriales et locales pour lesquelles leurs communautés doivent être également bien édifiées sur ce que rapportent ces exploitations », a dit Mankeur Ndiaye. Il a rappelé qu'un comité interministériel a été mis en place pour travailler sur les arrêtés portant répartition de la dotation d'appui du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales tiré à partir des ressources annuelles provenant des opérations minières de 2010 à 2015 et dont le mécanisme de la péréquation affecte 20 % des revenus miniers (redevance, droits fixes).

Le président du comité Itie souligne que le nouveau code minier prévoit un Fonds d'appui au développement local dont la mission est de financer le plan de développement des communes abritant les opérations minières pour contribuer à leur bien-être économique et social. Un fonds qui, selon Mankeur Ndiaye, « sera alimenté par 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxe annuel des entreprises en exploitation et sur la base des engagements financiers négociés pour les entreprises en phase de recherche et en phase de développement ».

Il a ajouté que la mise en place effective de ce fonds d'appui et l'application de la péréquation vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers des activités génératrices de revenus favorisant le développement durable. Un souhait de la plupart des participants à la rencontre de Thiès dont le choix d'abriter l'entame de la dissémination régionale des rapports Itie se justifie par sa position de première région minière du Sénégal en termes de contribution. A titre d'illustration, le président du Comité national Itie souligne que « les entreprises minières ont contribué à hauteur de 29 milliards de FCfa sur un total national de 118,1 milliards de FCfa en 2015 et 40 milliards de FCfa sur un total de 116,8 milliards en 2016.

L'adjoint au gouverneur de Thiès chargé des affaires administratives, Mbassa Séne qui a ouvert les travaux, a affirmé que le choix de la région de Thiès d'abriter la première rencontre de dissémination des rapports 2015 et 2016 de l'Itie se justifie car la région abrite le site du plus grand projet minier opéré par la société Grande Cote Opérations (GCO) en production depuis avril 2014, deux grandes mines de phosphates à Taïba et à Lam-Lam et deux cimenteries.