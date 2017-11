Ile Maurice: Tania Diolle - «Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de nouveau souffle au sein du MSM»

Trois institutions importantes du pays comptent aujourd'hui de nouveaux membres. Pour cause, réuni aujourd'hui,… Plus »

La candidate à la partielle au no 18 est aussi revenue sur la nomination de Fazila Jeewa-Daureeawoo comme vice-Première ministre, la propulsant ainsi sur le front bench du gouvernement. Une décision saluée par le MP. «C'est une chose qui aurait dû être faite depuis longtemps et j'espère qu'on continuera à le faire à l'avenir», soutient-elle.

«Nous avons subi trois attaques cette semaine. Le piratage de mon compte Facebook, les banderoles déchirées et les graffitis sur les posters. Mo pansé sakenn bizin lib dan so aksion. Mo pou al port plint kont sa bann grafiti kinn fer lor bann poster», lance-t-elle.

