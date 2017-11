Angola: La Sonangol devrait se débarrasser des affaires en dehors du secteur pétrolier

«L'ancienne direction avait un comportement avec des entreprises qui ont investi des centaines de millions de dollars en Angola d'essayer d'imposer et non négocier», a déploré José de Oliveira, ajoutant que c'était une attitude qui a créé un impact négatif sur l'industrie pétrolière à l"étranger.

Selon lui, "pendant un an et six mois, la concessionnaire ne fonctionnait pas, prouvant ainsi que l'administration était soumises à la réduction des coûts".

Ce point de vue a été défendu vendredi par l'expert du marché de l'énergie et chercheur de l'Université catholique de l'Angola, José de Oliveira, dans une interview à la Radio Nationale d'Angola, à propos du limogeage de l'ancienne direction, dirigée par Isabel dos Santos, et par conséquent la nomination par le Président de la République, João Lourenço, du nouveau Conseil d'administration de Sonangol.

Luanda — La direction actuelle du Conseil d'administration de la Sonangol, dirigée par Carlos Saturnino, en plus de poursuivre les politiques de réduction des coûts, devrait se débarrasser d'un certain nombre d'opérations en dehors du secteur pétrolier.

