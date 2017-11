Angola: Cuanza Sul - Arrêt de plus de 34 présumés criminels

Sumbe — Trente-quatre citoyens ont été arrêtés au cours des sept derniers jours dans la province de Cuanza Sul, par le Commandement provincial de la police nationale, en tant qu'auteurs présumés de 54 crimes.

Selon le rapport de bilan de la police auquel l'Angop a eu accès vendredi, il y a eu une augmentation de cinq crimes par rapport à la période précédente.

Parmi les crimes commis figurent des vols, des agressions graves, la possession et l'utilisation de cannabis, la possession illégale d'armes à feu, l'abus de confiance, l'homicide volontaire et involontaire, le viol, l'invasion de propriété, la spéculation, l'exercice illégale de fonctions et le commerce de ressources biologiques aquatiques interdites.

Parmi les crimes enregistrés, 49 ont été clarifiés, soit 91 pour cent.

Au cours de la période en question, cinq accidents de la route ont été enregistrés, moins un par rapport à la période précédente, ce qui a entraîné trois décès et six blessés et des dommages matériels estimés à 11 millions et 80 kwanzas.

Le rapport indique que la police travaille pour assurer la tranquillité d'esprit de la pollution avec la réduction du taux de criminalité et des accidents de la route dans la province.