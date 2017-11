Angola: Angosat 1 offrira de multiples avantages économiques au pays (ministre)

Luanda — Le lancement du premier satellite angolais "Angosat 1" offrira de multiples avantages, tant économiques que créateurs d'emplois, a déclaré mercredi à Luanda, le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information, José Carvalho da Rocha.

Selon le ministre, qui s'adresse à la presse en marge du 5ème atelier «Ingénierie entrepreneuriale», le satellite fera face dans un premier temps à l'exclusion de l'information sur tout le territoire national, démocratisant l'utilisation des nouvelles technologies de communication.

"Cette infrastructure continuera à favoriser la création de conditions objectives pour permettre les avancées technologiques souhaitées, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, des banques, des télécommunications, des transports, de la radio et de la télévision", a-t-il dit.

Il a ajouté que la population angolaise bénéficierait de communications de meilleure qualité et moins coûteuses, avec le lancement du premier satellite angolais Angosat, prévu pour cette année.

"Le grand défi que nous avons avec l'Angosat est de rendre les communications plus viables et dans ce contexte, le gouvernement angolais a investi dans plusieurs actions, en mettant l'accent sur l'installation de fibre optique reliant tout l'espace national et quelques pays africains voisins".

L'Angosat 1 sera le premier satellite de communication de l'Angola. Le contrat a été signé par la Russie et l'Angola en 2009, et les travaux ont commencé fin 2012.

L'Angosat 1 est un satellite de communication géostationnaire en construction par une société russe et sera exploité par l'Angosat. Le satellite aura une espérance de vie de quinze ans.

Il sera équipé de seize transpondeurs en bande C et de six en bande Ku pour fournir des services de télécommunications à l'Angola. La portée de couverture du signal de réception en bande C peut atteindre toute l'Afrique et l'Europe.