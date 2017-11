Congo-Kinshasa: Christian Benteke - Le Belgo-Congolais de retour ce samedi ?

Crystal Palace aurait bien besoin de retrouver Christian Benteke. Blessé au genou le 23 septembre dernier lors de la rencontre de championnat à Manchester City (5-0), le Belge d'origine congolaise est bon pour le service, a annoncé jeudi son club.

Son retour pourrait s'effectuer ce samedi, quelques jours après son retour à l'entraînement. N'est-ce pas un peu prématuré? « Il est en condition pour jouer et je ne considère pas que ce serait un risque de l'utiliser, a fait savoir son coach Roy Hodgson. On espère que Christian pourra être un pilier lors de notre marche en avant. Il faut se souvenir qu'il n'a plus joué depuis sept semaines mais il a en tout cas travaillé dur pour revenir à 100%, il a déjà pu s'entraîner un bon nombre de fois cette semaine. »

Roy Hodgson, son entraîneur à Cystal Palace, va pouvoir compter sur le Diable Rouge qui a repris l'entraînement il y a une semaine. Il n'avait pas marqué de but lors de ses six rencontres disputées en Premier League et son équipe, lanterne rouge, a pris ses quatre premiers points sans lui.