Congo-Kinshasa: Trophée "Ndule Awards" - Jean-Marie Kassamba s'implique, l'événement prend une autre dimension !

Le DG de Télé 50 promet un soutien inlassable à l'organisation de ce grand événement culturel panafricain qui s'annonce alléchant, à Brazzaville, la verte. Jean-Marie KASSAMBA autrement dit «JMK» l'a dit et confirmé au cours d'une audience accordée au comité organisateur de la 8ème et 9ème éditions de la grande soirée de remise du Trophée Ndule Awards.

C'était le mercredi 15 novembre 2017, dans son bureau, à l'Espace 50, à Kinshasa. Son implication donne encore de l'assurance par rapport à la tenue de cette manifestation socioculturelle et apporte une autre dimension en termes de confiance et crédibilité à cette initiative dont les préparatifs vont bon train du côté de deux Capitales les plus rapprochées du monde.

Il était question pour la délégation de journalistes membres du comité «Ndule Awards» de présenter officiellement le projet à Jean-Marie KASSAMBA, qui est non seulement Président de l'UNPC/Kinshasa (Union Nationale de la Presse du Congo) mais aussi et surtout comme étant Opérateur culturel réputé en RDC.

Ils sont donc allés solliciter l'appui du patron de l'Espace 50 de l'initiative et de lui tenir informer sur le choix porté par le Comité organisateur sur sa personne comme Président du jury de cette édition jumelée qui se tiendra en décembre à Brazzaville.

De son côté, le Président provincial de l'UNPC a répondu favorable à la demande des journalistes évoluant dans sa circonscription. «J'ai marqué mon accord quant à l'accompagnement de ce grand événement qui doit rassembler les peuples de deux rives, surtout sur plan artistique. D'autant plus que ce sont des journalistes qui sont à l'initiative de ce projet », a-t-il déclaré.

Ndule Awards : la réussite s'annonce

En sa qualité de mécène, Jean-Marie KASSAMBA a rassuré qu'il ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette édition «Ndule Awards» qui vise non seulement à stimuler le travail des artistes, mais aussi à renforcer les liens de solidarité et de l'unité entre les deux Congo. «Nous allons, à la fois, accompagner cet événement au niveau de tous les responsables, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville. Je salue déjà l'intégration de Médard MILANDU qui est un grand professionnel de média à Brazzaville et aussi une figure emblématique de la culture», a renchéri le patron de l'Espace 50.

Du côté des officiels, poursuit-il, les deux Chefs de l'Etat ont été associés à l'événement dont le parrainage a été accepté également par Me Christophe MUZUNGU, Ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville ainsi que Benita EYESSA, Présidente du Mémorial «Pierre Savorgnan».

Signalons que la délégation du comité organisateur était constituée de Virginie LOFEMBE de la RTNC (Coordon adjointe), Joe Star BANGATU de Congo Web (Coordon adjoint), Tony SHOW de Télé 50 (Coordonateur), Willy MAKOLO (Secrétaire général) ainsi que Jésus Noël SHEKE (Agence E-Proxy RDC).

Très satisfait, ils ont manifesté leur gratitude au DG de Télé 50 pour son soutien et surtout pour avoir pris à bras- le- corps ce projet et accepté de diriger l'équipe du jury de « Ndule Awards » 2017.

« Nous sommes venus rencontrer M. KASSAMBA à double titre. D'abord comme Président de l'UNPC ville de Kinshasa et patron de TELE 50 et surtout comme Président qui va coordonner les trois groupes du jury qui vont être mis en place dans les tout prochains jours», a souligné Jésus-Noël Sheke, responsable de l'agence "E-proxy en charge de la partie événementiel.

«Ndule Awards» pour une vision régionale

Notons que l'évènement sera bel et bien organisé pendant 3 jours, soit du 28 au 30 décembre 2017 à Brazzaville. La cérémonie d'ouverture intervient le 28 décembre au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Tandis que le 29 décembre, nous allons tous nous retrouver avec les invités selects, dans la soirée VIP, au « Raison Hôtel », pour la cérémonie de remise des oscars, Trophée NDULEAWARDS aux artistes qui vont se distinguer. Donc, les lauréats. Enfin, la fête sera clôturée le 30 décembre, par un bal populaire, au Mémorial. «Nous avons une vision d'amener « Ndule Awards » sur le plan régional. Nos ambitions ne se limitent pas seulement qu'au Congo mais pour toute la région d'Afrique centrale», a indiqué Tony NDALA, alias Tony SHOW, journaliste et coordonnateur de la saison 2017.

Créé en 2008, rappelle-t-on, NDULE-AWARDS est un concept initié au départ par quelques jeunes chroniqueurs de musique à Kinshasa avec pour mission de récompenser à travers un trophée doré, les artistes musiciens, les mécènes ainsi que les opérateurs culturels qui excellent à travers leurs créations artistiques et contribuent chacun pour l'émergence de l'art d'Orphée en République démocratique du Congo. A nos jours, cette organisation est devenue pratiquement une institution grâce à la perspicacité et au dynamique des journalistes qui continuent à investir pour pérenniser ce projet dont l'idéal reste la promotion et la valorisation des artistes en interne et leurs œuvres, tout en créant l'émulation dans le chef des créateurs.