Congo-Kinshasa: Jeu pernicieux !

opinion

"La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes". La citation est de Winston Churchill, ancien Président des Etats-Unis d'Amérique.

Si cette affirmation peut se justifier dans une certaine mesure, cela dépend, entre autres, d'une chose : le respect des libertés fondamentales notamment, celle de manifestation et d'association. Et, tout est censé se faire dans les limites de la loi qui consacre et ce droit et l'impérieuse nécessité de la sauvegarde de l'Etat face aux excès. Sinon, ce serait l'anarchie. Avec la montée en puissance des contradictions au sein de la scène politique congolaise post-calendrier électoral, les regards fixés sur le pays craignent, justement, l'instauration d'un état de violation de cette norme fondamentale de toute démocratie

. Aucune perspective de dialogue ne tient pour le moment entre le pouvoir de Kinshasa et la série de forces politico-sociales engagées pour dénicher une alternance cette année, même comme le veut, selon eux, l'esprit et la lettre du compromis de la Saint Sylvestre. Dans ce contexte où le langage des sourds perdure, les confrontations -à présent très verbales par le biais de médias- sont redoutées dans les rues. Déjà, le ton donné mercredi 15 novembre commence à semer les graines de la stupeur dans les esprits de certains qui redoutent le pire à la fin de l'année. Le décor est d'autant plus sombre que dès l'entame de la toute prochaine semaine, le Rassemblement/Limete et la Dynamique de l'Opposition comptent lancer mardi puis mercredi, une marche pacifique et ville-morte.

Leitmotiv ? Rejeter à cor et à cri le calendrier de la CENI jugé mal ficelé. Mais, aussi, signifier, avec pompe, au pouvoir que le 31 décembre c'est la fin de règne car l'après devra être mené par un tout nouveau leadership. Sans user de la langue de bois, la mouvance et ses parleurs attitrés réfutent de plus bel ces projections teintées d'idées insurrectionnelles. Si tout ce rififi entre dans le jeu démocratique d'un pays qui favorise la libre expression d'opinions, la communauté internationale et Cie redoutent, pour leur part, la répression des activités de l'Opposition par les forces de sécurité au nom du très éternel argument de maintien de l'ordre public.

D'où, il y a des appels depuis mercredi dernier de la part des grandes capitales de l'Occident -qui soutiennent le calendrier électoral de la CENI- sur le respect du jeu démocratique, en laissant les citoyens exprimer leurs opinions, fussent-elles de plus troublantes à l'égard des animateurs actuels des institutions du pays. Agir autrement, serait selon eux, opter pour l'instauration d'un pouvoir répressif. Chose qui ne cadre pas avec un pays qui se veut démocratique. La Monusco qui maîtrise les méandres de la vie politique au Congo-Kinshasa, puisqu'étant sur terrain a, quant à elle, avec élégance, joué sur les deux tableaux, en appelant les autorités publiques à respecter les libertés fondamentales notamment, celles d'expression, de manifestations et de réunions, pour peu que les organisateurs s'interdisent de verser dans la violence.

S'il s'observe, actuellement, un peu de retenue, qu'en sera-t-il après le 31 décembre 2017 ? Comment les deux parties peuvent-elles ne pas céder aux sirènes de la confrontation, dès lors qu'elles sont toutes dans les extrêmes ?