Congo-Kinshasa: Journée mondiale de l'enfance - La presse invitée à traiter davantage les questions de l'enfant

Parlant de la célébration de cette journée, Sylvie Nsona a annoncé qu'une cérémonie officielle aura lieu le 20 novembre à l'Hôtel du gouvernement pour lancer les différentes activités prévues à cette occasion. A cette cérémonie, le réprésentant des enfants lira leur mot en présence des membres du gouvernement et des corps constitués nationaux et internationaux.

La journée mondiale de l'enfance offre l'occasion non seulement de sensibiliser le public aux droits de l'enfant mais aussi de les promouvoir pour son intérêt. Pour ce faire, co-animant le café de presse avec la coordinatrice nationale du Réseau des journalistes amis de l'enfant, Bibiche Mwika, la chargée de communication de l'Unicef-RDC, a déclaré à l'intention des journalistes: « Il ne faut pas attendre des activités commanditées pour parler des enfants. Il ne faut pas attendre l'événementiel. Mais, il faut plutôt parler de l'enfant à tout moment, promouvoir les droits de l'enfant, parce que vous êtes des journalistes acquis à la cause des enfants ... ».

